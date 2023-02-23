上髮廊改變造型，真的能帶來好心情。一名男網友表示，最近女友無預警剪了一頭短髮，長度只到耳朵下緣，不料他才看了一眼，下面的小兄弟就突然變得很不安分。貼文一出，引發眾多男網友的共鳴，認為剪成怎麼樣並不是重點，主要是有「換一個人」的全新感受。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，交往4年的女友日前去剪頭髮，原本他想說長度應該會和以前差不多，只是簡單的修整一下，結果女友回來後竟是一頭俏麗短髮，長度僅到耳朵下方，「當下覺得太可愛了吧，結果不小心起了反應」，女友也因此感到不可思議。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「好羨慕喔，我也想要有這種男友」、「問一下，去哪裡剪的，我也要去」、「好看到讓男友起反應，女友應該超級開心的吧」、「短髮很迷人」、「羨慕，我剪頭髮男友完全看不出來」、「直男男友+1，從腰剪到脖子那邊完全看不出來」。

不過，也有人好奇，為何只是剪個頭髮就會讓男生起反應，是不是在路上看到短髮女生就會產生慾望？其他網友則回覆，「自己熟悉的人突然換一個形象，有種重新戀愛的感覺吧」、「我之前陪女友剪頭髮，剪完出來後我看到馬上升旗，簡直換一個人」、「不得不說，女生長髮和短髮，簡直不同人」、「我之前一直是長髮，後來剪短，男友說我看起來更誘人」。