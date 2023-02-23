綠光創藝為慶祝創團30週年，宣布台灣文學劇場《清明時節》將以 「2023昇華版」之姿於6月在高雄、台中、台北展開巡演，第4度演出將由演過不少苦情媳婦的資深玉女掌門人張玉嬿、金鐘視帝游安順加入，與舊班底張靜之、柯一正同台飆戲。導演吳念真23日率主演出席全新卡司讀劇記者會，現場看完張玉嬿與游安順的一段經典感情戲讀劇橋段，他大讚兩人，只是給劇本而已，他們竟然全部背起來！

近年較少在螢光幕前露面的張玉嬿，一聽到這次舞台劇邀約，二話不說就點頭答應。她透露，吳念真對她來說不只是導演而是「吳念真老師」，因當年讀北藝大3年級時曾經重修編劇課，剛好老師是吳念真，對她來說反而有了完全不一樣、非常棒的體驗。

張玉嬿透露離開螢光幕的這幾年花更多時間回屏東陪媽媽。（粘耿豪攝）

吳念真則說當年只是去幫正在做節目、整學期都無法授課的王小棣代課，可是教了後大失望，「全班才沒幾個人，因為很多學生都不來上課，叫他們寫故事大綱，都沒交，只有唯一一個人交，就是後來去香港發展的吳倩蓮！」張玉嬿被問是否當年也沒交作業，笑說：「我應該都有上課也有交作業，因為我已經被當了一次，可能寫得不夠出色，沒有被老師記住，會重修就是因為之前沒有去上課才會被當」。

吳念真爆料當年替王小棣代課，只有女神吳倩蓮交作業。（圖／本報系資料照）

3年前演過全民大劇團《同學會～同學》的張玉嬿說，當時首演她一度「緊張到快死掉了」，幸好一路平安演完，去年跟卜學亮一起拍偶像劇，他邀她去看他演的舞台劇，又燃起她對舞台劇的熱情和想望。這次接演《清明時節》，背台詞對她來說比較不是問題，主要是台語台詞部分，雖然她拍過台語8點檔連續劇，但跟《清明時節》的台語兩回事，因這齣戲有如古典文學，字跟字之間充滿音韻之美，台語台詞必須講得更精準，須時刻提醒自己不能隨意加贅詞，因為導演的劇本有自己的節奏，已經把節奏安排很好，所以她現階段功課是要先把台語台詞練好，覺得自己還有很大的進步空間。

導演吳念真率游安順、張玉嬿、張靜之、柯一正出席綠光創藝《清明時節》全新卡司讀劇記者會。（粘耿豪攝）

吳念真則鼓勵她：「台語不是問題，靜之第一次演《清明時節》時，台語更爛，為了她把台語的我都講成『哇』，我還特別多加一句台詞，讓爸爸虧她。結果後來她講流利了，反而要故意講成『哇』，不然爸爸的那句台詞就出不來。」吳念真還爆料，于子育演《再會吧北投》時第一天排練，他聽到她的台語，就想說「完蛋」，沒想到兩周後就好得不得了，黃韻玲演《人間條件》系列時也是一口北京腔台語，同樣兩周後就進步神速，問她怎麼練的，原來是請媽媽把整本劇本錄下來讓她反覆練習。 他笑著朝張玉嬿說：「不然忍耐一下，我來唸錄給她！」

游安順、張玉嬿出席《清明時節》讀劇記者會，現場演繹經典橋段令人大讚。（粘耿豪攝）

游安順17歲就被導演侯孝賢導演相中出演電影《童年往事》男主角，近40年的演員生涯累積上百部作品，幾乎什麼角色都演過，憑出神入化的演技，榮獲金鐘視帝、最佳男配肯定。戲約不斷的他，為了《清明時節》輝昌一角，甚至放棄不少其他演出機會，游安順表示，「吳導跟柯導是看著我長大的，一直將他們視為偶像，得知有這次演出機會，能夠與2位大師重逢，我深感榮幸，如果失去這次合作，也許再也沒有機會了，我必須珍惜這樣的緣分」。談到將與張玉嬿及張靜之2大女神展開三角戀，他也笑說：「吳導一開始找我演的時候，我還想說他是不是認錯人了，真的是夠瘋！兩位都這麼美，輝昌到底憑什麼？現實生活中不可能發生這種事，只能在戲裡享受這過程。」

游安順、張玉嬿加入綠光創藝《清明時節》演出。（粘耿豪攝）

再次演出婚姻的第三者，張靜之表示，每次演這個角色都壓力很大也覺得很痛，到今年已經是第4次演出，即使是輕輕地讀本，還是會忍不住落淚。尤其這次飾演元配的張玉嬿讓她有點害怕，「之前這角色是美秀姐，她是神級般的存在，但她形象是親和、容易親近，玉嬿姐太有氣質、太美，有她的氣場，根本像仙女走下來，之後有場戲是3人要面對面，我非常擔心那一場，很怕我看到她就說，對不起、對不起，當沒這回事好了！

繼2010年首演，2013、2017再演後，張靜之與柯一正再續情緣，又一次演繹輝昌、秀卿婚姻的第三者「潘梨花」，以及一直陪伴在女兒身邊的「潘父」。劇中兩人真摯的父女情讓不少觀眾為之動容，就連客串眼冰果室老闆的吳念真也坦言，「很喜歡潘父這個角色與安排」，讓柯一正秒回「不然我們交換」。暌違6年再演，柯一正說，「其實這角色太壓抑，一點都不像我。但我還是沉浸其中，很佩服吳導對這個角色以及劇情上的的安排，通常外遇事件大家都是站在元配角度看事情，很少有人站在第三者的視角，去看她所承受的壓力。一直到演了潘父，我才覺得自己向表演邁進了一大步。這個角色陪伴我13年，成為了我的一部份，表演上更自在，也有更多發揮的空間。」