南投縣第2選區立委缺額補選，23日舉行公辦政見會，民進黨候選人蔡培慧和國民黨候選人林明溱，都強調自己爭取彰基醫院所屬南基醫院購地擴建；無黨籍候選人陳聰鑑，則質疑蔡、林都曾任立委及高官，為什麼都沒有解決垃圾問題。

蔡培慧表示，南投人最需要的是醫療資源，她爭取設立400床的大型醫院，彰化基督教醫院已購地準備興建，林明溱當縣長8年卻都沒有做；她還要爭取老人年金提升到5000元、老農年金提升到8550元。

蔡培慧表示，她參選立委是為南投鄉親，不是為家裡的人；她擔任行政院中辦執行長，為解決名間鄉灌溉用水，原本爭取3.4億元擴增到4億3500萬元，改善供水問題，過去當縣長、立委的林明溱都沒有做。

陳聰鑑表示，如果蔡培慧所說爭取那麼多經費，縣府不出配合款屬實，林明溱要向縣民磕三個頭；陳聰鑑質疑國民兩黨候選人都由黨徵召，沒有尊重地方民意，那是踩著別人的屍體，還要別人掛競選幹部，誰會真正輔選？

陳聰鑑表示，垃圾打包不能解決問題，政府收清潔費卻不處理垃圾，林明溱還要竹山人垃圾自己處理；他認為要照瑞典興建環保、能發電的焚化爐，賣電還可賺錢。

陳聰鑑質疑，林明溱為什麼在南投殯儀館旁建火葬場，難道是殯葬觀光一條龍？說秀泰影城來南投，如今在哪裡；茶博以林明溱父子廣告，縣府公文、禮盒都有兒子的名字，那是欺騙社會，為選舉而準備。

林明溱表示，蔡培慧說縣府不出學校建設配合款，其實，所有學校配合款縣府都有出，不要抹黑。興建火葬場是沒有的事，目前殯儀館增建工程已動工，將增建20多個小靈堂、7間禮廳。垃圾囤積則是因為前台中市長林佳龍時，將南投縣垃圾處理量，減到100公噸，隔年再降到50公噸，未來他將爭取其他縣市協助處理；至於秀泰影城不是不做，而是因疫情而停止，舊議會將興建國民運動中心。

林明溱說，他是1人當選2人服務，兒手林儒彬幫忙反映民意，他沒有人事命令、沒有領薪水，蔡培慧當執行長才是黑官。

林明溱表示，他當立委會爭取鄰長每月事務費1000元；3年前就爭取南基醫院在南投市擴建醫院，彰基找他協助買的土地，原本是住宅區，變更為醫療專用區蓋醫院，正在申請建照。

林明溱強調，他的房子土地及建造共2300萬元，還貸款1500萬元，民進黨抹黑居心叵測。林明溱表示，南崗工業區工業路已延伸到五育中學，他當選立委將爭取工業路延伸到平林橋、上高速公路，並且將福崗路延伸到工業路，形成交通動脈；還要擴大開發工業區，增加就業機會。