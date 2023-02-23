永道-KY是永豐餘旗下第九家上市櫃的公司，以生產超高頻RFID電子標籤為主，知名客戶包括UNIQLO、迪卡儂、遠通電收、7-11無人商店四號店等。

永道-KY指出，全球有千家RFID標籤設計與製造商，供應低頻與高頻電子標籤，市場規模小且分散；永道-KY擅長的超高頻RFID電子標籤在設計上有不易超越的技術優勢，製造產能符合國際大型客戶需求，市場集中度與競爭門檻相對高，主要客戶多為跨國知名品牌。

RFID電子標籤的終端應用產業，除服飾和鞋履零售外，還包括百貨零售、精品業、物流、倉儲、圖書館、醫藥、運輸等領域。法人依據產業調查機構IDTechEx的統計預測，被動式超高頻（UHF）RFID標籤2027年產值可望達37億美元、2022至2027年年複合增長率達18.5％，永道-KY在2022年全球主要市場市佔率達11％，總出貨量22.8億枚，為亞洲第一大、全球第二。