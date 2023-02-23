西班牙總理府稱，西班牙總理佩德羅‧桑切斯(Pedro Sánchez)已經抵達烏克蘭，將在俄羅斯入侵一周年之際，與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會面，表達支持烏克蘭。

路透社報導，桑切斯搭乘火車抵達基輔，下車時受到烏克蘭副外長、烏克蘭駐馬德里大使，與西班牙駐烏克蘭大使的歡迎。

桑切斯是這個星期第3位抵達基輔訪問的國家領袖，美國總統拜登於星期一突然訪問基輔，並提出向烏克蘭提供價值5億美元的軍事援助；星期二，義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni)也到達基輔訪問，與澤倫斯基會談，表示繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯，將會支援主戰坦克，但排除提供戰鬥機的可能性。

星期三，西班牙國防部長瑪加莉塔‧羅伯萊斯( Margarita Robles)在下議院告訴議貝者，馬德里在整理、修復6輛豹2A4式主戰坦克後，預計將於3月底或4月初提供給烏克蘭。