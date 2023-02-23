第20屆基隆市議會23日召開第1、2次臨時會，新科議長童子瑋表示，議會官網除新提供議事檢索服務外，也將讓議事資訊更加透明化、即時化，讓市民能夠參與市政議題，落實議事與市民的互動與代議政治。

童子瑋表示，為了秉持陽光的議會、市民的議會，從今天開始，基隆市議會網站首頁下方「議事檢索」欄位，民眾可自由點選並查看議員在會期間所提出的提案及連署議案，讓議事資訊透明化，市民會更有參與感並拉近彼此距離。

這次的臨時會自23日開議到3月10日結束，扣除例假日總共10天，依據規劃的日程表，今天主要是讓市長謝國樑介紹市府團隊成員，以及業務願景。議長童子瑋在致詞時表示，將秉持市民福祉至上的基本原則，在議事運作中以「參與、透明、廉 潔」三大精神，提出議會翻新三大方針，打造「市民的議會、開放的議會、陽光的議會」。

另外，童子瑋也表示，未來會優化基隆市議會議事影音及網路頻寬相關設備，並開放基隆市議會粉絲專頁與民眾互動，以期待議事資訊更加透明化、即時化。

後續議會也將會針對每一場會議、專案報告進行清楚的預告、直播，會後並於網站中呈現影音與文字紀錄，擴大市民對市政議題的參與程度，逐步落實議事與市民的互動與代議政治。