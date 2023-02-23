高鐵今（23）日晚間傳出列車集電弓自動下降，高鐵公司證實，T249車次列車19：19行經新竹-苗栗路段時，出現集電弓異常降弓列車，新竹-左營部分列車因此延誤。高鐵今年已發生過4次列車集電弓自動下降，今天是今年第5起。

台灣高鐵證實發生列車集電弓自動下降事件。（翻攝自台灣高鐵官網）

台灣高鐵說明，T249車次列車稍行經新竹-苗栗路段時，出現列車集電弓異常降弓。為確保營運安全，啟動路線告警。除249車次外，另有1台行經該區域列車（672車次）一度暫時停車，經確認路線安全無虞後，兩車次已於19：41起陸續重新發車。此事件造部分次列車略有延誤，造成不便，敬請旅客見諒。

對此，有剛好在該列車上的網友在PTT發文表示，該車次是從板橋直達台中，原本開得好好的，結果突然車內燈光全熄，冷氣也沒了，在乘客一陣小驚慌中，列車車速慢慢降下來，約莫半分鐘後完全停止運作。

高鐵先前曾發生4起集電弓異常降弓事件，且都發生於行經苗栗路段，其中有2起是同一台列車的同個集電弓發生異常，當時曾經為此更換集電弓。