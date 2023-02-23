行政院23日拍板通過「促進公共運輸使用方案」，南高屏跨域公共運輸月票999元的方案也隨之確定，而屏縣府為造福縣內公共運輸通勤族，將加碼向中央爭取屏東縣公共運輸月票299方案，涵蓋縣內市區公車、客運與YouBike，讓縣民一票到底無限搭。

屏縣府指出，在「促進公共運輸使用方案」確定後，縣府為造福縣內公共運輸通勤族，將加碼向中央爭取屏東縣公共運輸月票299方案，涵蓋屏東縣境內的市區公車、公路客運以及最新上路YouBike公共自行車等，讓縣民可一票到底無限搭，民眾也可依自身需求選擇購買方案。

縣府強調，行政院已通過「促進公共運輸使用方案」，目前待交通部正式發布相關申請規定，就會盡速向中央提案，讓縣民能盡快享受超值公共運輸服務。

至於南高屏跨域公共運輸月票999元方案，縣府表示，將與高雄市、台南市同步實施，民眾只要購買跨域月票，一張票就可搭乘屏東、高雄、台南等3縣市間台鐵、跨縣市的公路客運和國道客運，同時還可搭乘3縣市境內的公車、捷運、渡輪以及公共自行車等在地交通工具。