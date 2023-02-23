泰國菁英領袖參訪團23日拜會桃園市長張善政，除恭賀市長就任之外，雙方也進一步就日後觀光文化互訪交流及桃園市經貿投資項目進行交流。為深化桃園市為「東南亞旅客友善旅遊城市」意象，市政府也首度頒贈觀光榮譽大使聘書，期盼借重參訪團之影響力，促進雙方觀光文化與經貿發展，未來泰國與桃園市在觀光、文化與經貿等領域開展更多的合作，帶動東南亞赴台觀光旅遊的新熱潮。

張善政表示，泰國是台灣人非常喜歡旅遊的地方，很多特質吸引令人嚮往，例如泰國民眾很友善、也有很多美麗的地方，桃園是國際機場所在地，觀光資源相當豐富，希望貴賓回泰國後，可以多加宣傳桃園的美好。

張善政首度頒贈「桃園觀光榮譽大使」聘書，期盼借重參訪團之影響力促進桃園跟泰國合作。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政指出，台灣和泰國距離非常近，希望未來在觀光旅遊能有更多交流，讓雙方可以成為更好的朋友，像是泰國如果舉辦海外旅展，桃園也希望可以參展，呈現桃園的美好，也歡迎泰國朋友來桃園旅遊。

觀旅局長周柏吟表示，目前有很多桃園人每年到泰國旅遊至少1次，未來希望泰國的朋友也可以每年至少來桃園旅遊1次，尤其桃園觀光飯店投資、旅遊發展與技術交流希望未來都能與泰國有更緊密合作，期以打造東南亞友善旅遊環境。

周柏吟說，目前市府多項觀光活動已加入泰文翻譯，希望未來透過更多改變，能讓更多泰國旅客來桃園，像是泰國年輕族群的旅遊，往往對流行文化有所偏好，在國際間會相互影響，未來桃園將增加流行文化活動，吸引泰國年輕族群來桃園旅遊。