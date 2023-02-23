騎士日前行駛在重陽橋機車道上，前方的阿伯的機車上突然掉落1支鐵條，嚇得騎士趕緊扭腰急閃而過。

跑跑卡丁車道具賽？有騎士行駛在連接新北市與台北市的重陽橋上機車道時，當時他前方有輛載著梯子的機車，沒想到，過了一個小彎後，前方的阿伯騎士竟然掉出1支鐵條，嚇得他趕緊扭腰急閃過，所幸也沒發生意外事故；對此，網友看了狂搖頭表示「之前也遇到，差點碾到摔車」、「人紅遭嫉，小心暗器」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段18秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於連接新北市與台北市的重陽橋上，有騎士行駛在機車道上，沒想到在過了1個小彎後，前方有名載著梯子的阿伯騎士，竟然從機車上掉出一支鐵條，嚇得他趕緊扭腰急閃過，所幸沒造成意外。

影片一出，網友紛紛留言表示「之前也遇到，差點碾到摔車」、「昨天也碰到一個橫著載長長塑膠管的，遲早被收掉」、「馬路道具賽」、「人紅遭嫉，小心暗器」、「你不懂啦！這是跑跑卡丁車道具賽啦」、「原來是跑跑卡丁車道具賽，那該丟香蕉啊！真不專業」。