新北市一名人妻發現丈夫與自家公司女員工小芳（化名）外遇，丈夫會開車載著小芳，等紅燈時就接吻，並在停車場車震，丈夫說「你好濕哦，太濕了吧」，小芳回應「想要，我求你！求你給我」，人妻看行車紀錄器後崩潰，法官認定外遇事實明確，判小芳需賠償50萬。

判決書指出，正宮主張與丈夫民國101年結婚，丈夫竟與公司員工小芳發生婚外情，正宮發現丈夫某段行車紀錄器，丈夫與小三只要在等紅燈時就不停接吻，還在某停車場車震，正宮崩潰求償120萬元；小芳則說她109年入職時被男方追求，隔年才知道對方已婚，就提出分手再無瓜葛。

小芳稱前年收到正宮求償精神慰撫金80萬元和解，否則提起訴訟，認為自己被原告夫婦仙人跳詐財；正宮則提出公司群組訊息的截圖，可見小芳曾傳送男方妻子、小孩的照片，可證實小芳早知男方已婚，且小芳在辦理寄發男方身分證時，就能看見配偶欄有名字。

法官審酌男子與小芳的對話，男子說「你好濕哦，太濕了吧」、「喜歡，你剛剛那樣有舒服嗎」，小芳回應「全部的願望嗎？解開我的扣子」、「想要，我求你！求你給我」、「你喜歡跟我上床嗎？」法官認定小三確實和人夫在交往時發生多次性關係，判她要賠正宮50萬元。