分析師指出，石化上游原料乙、丙烯行情走堅，台塑化營運改善、提振。EVA、PVC仍是利差相對勝出產品，台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、華夏（1305）、聯成（1313）營運有撐。

大陸PVC開工率上漲至77.54％，因下游廠家開工回升，社會庫存小幅回落，新產能山東信發20萬噸/年投產，10萬噸/年的德州實華2月投產，40萬噸/年的聚隆化工和40萬噸/年的廣西欽州計劃2月底投產。節後兌現春節期間的出口訂單，但新增訂單不多，壓抑PVC推升力道。

廠商表示，大陸PE、PP現貨市場交投一般，石化廠價成本支撐穩固，貿易商報價窄幅調整，部分下調，下游心態謹慎，按需採購為主，高價仍存抵觸情緒。聚烯烴自身供需驅動現階段不強，中性偏低庫存疊加高檢修，需求雖未超預期發力，但正處於緩慢提升中。

此外，EVA今年來漲幅25％，每噸現貨行情1,925美元。廠商認為，俄烏戰爭能源價格高漲，歐洲太陽能需求火熱，荷蘭去年太陽能發電量比例14％，居歐盟首位，德國去年太陽能發電新增裝置數也成長28％，今年首季歐洲綠能需求可望延續。另大陸十四五太陽能裝機規劃今年目標90GW，較2022年增加15GW，預期整體訂單增加10～30％，有助長期營運持穩推進。