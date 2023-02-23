第5屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月8日，在台中洲際棒球場火熱開打，除了各國球員戰力是重點，由中職5隊啦啦隊成員組成的「最強啦啦隊」也是亮點之一，話題不斷。啦啦隊女神峮峮原定26日會在中華隊對上中信兄弟的熱身賽應援，卻因身體不適無法出席，讓球迷和粉絲都超心疼。

日前悍創運動行銷才公布台灣啦啦隊成員們應援班表，人氣啦啦隊員峮峮只會出席26日中華隊對上中信兄弟的自辦熱身賽，但峮峮今（23日）傍晚在IG發限時動態，向粉絲們道歉，因為身體不適無法出席25日園遊會活動及26日熱身賽，請大家體諒。

峮峮因身體不適，將缺席26日熱身賽。（圖／摘自峮峮IG）

悍創運動行銷也在官方臉書證實，峮峮因身體不適無法出席熱身賽，改由心璇上場應援，「待（峮峮）身體康復，回歸球場為中華隊奮戰應援」。底下湧入大票球迷和粉絲留言表關心，「峮辛苦了，先休息吧」、「好心疼，早日康復」、「重大傷兵名單」、「幫百萬峮粉QQ」。

台灣隊啦啦隊共21人，由中職5隊啦啦隊成員組成，分別是樂天桃猿「樂天女孩」的林襄、孟潔、Yuri、籃籃；富邦悍將「Fubon Angels」的丹丹、秀秀子、奶昔、慈妹；統一獅「Uni Girls」的瑟七、艾璐、Faye、Yuki；味全龍「小龍女」心璇、小映、賴可、琪琪；中信兄弟「Passion Sisters」的峮峮、貴貴、短今、Peggy、妮可。