法務部23日公布矯正首長人事異動名單，共有主任祕書林明達25人。

名單如下：

臺南看守所所長林明達調升矯正署主任祕書。

矯正署矯正醫療組組長吳永琛調派臺南看守所所長。

花蓮看守所所長高千雲調升矯正署矯正醫療組組長。

矯正署矯正醫療組副組長江慶隆調派花蓮看守所所長。

新店戒治所所長鄭義騰調派桃園監獄典獄長。

東成技能訓練所所長吳信彥調派新店戒治所所長。

花蓮監獄典獄長葛煌明調派東成技能訓練所所長。

澎湖監獄典獄長蘇坤銘調派花蓮監獄典獄長。

矯正署綜合規劃組組長林豐材調派澎湖監獄典獄長。

南投看守所所長于淑華調升矯正署綜合規劃組組長。

臺南監獄副典獄長陳育鼎調升南投看守所所長。

矯正署後勤資源組組長林文宗調派雲林第二監獄典獄長。

屏東看守所所長張建國調升矯正署後勤資源組組長。

矯正署後勤資源組副組長莊國勝調派屏東看守所所長。

泰源技能訓練所所長林振榮調派高雄第二監獄典獄長。

基隆監獄典獄長饒雅旗調派泰源技能訓練所所長。

苗栗看守所所長張龍泉調派基隆監獄典獄長。

矯正署教化輔導組副組長黃正勇調派苗栗看守所所長。

臺東監獄典獄長林順斌調派岩灣技能訓練所所長。

基隆看守所所長陳錫樑調派臺東監獄典獄長。

臺北監獄副典獄長李金德調升基隆看守所所長。

高雄戒治所所長黃敬謀調派自強外役監獄典獄長。

嘉義看守所所長蘇維闊調派高雄戒治所所長。

金門監獄典獄長曾至勳調派嘉義看守所所長。

臺中監獄副典獄長楊戶政調升金門監獄典獄長。