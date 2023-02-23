去年雞蛋貴又買不到的亂象今年再度重演，但不少綠營側翼卻洗風向說是認知作戰，也有人反映缺蛋現象主要在雙北，中南部不缺蛋。但近日除藍營戰神謝龍介姪子謝克洋PO出台中早餐店缺蛋狀況外，性感網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼也表示巡了全聯、小北都沒蛋，早餐店缺蛋但是她要加但可以的現狀。粉專「興趣使然的路人」也PO出高雄網友直擊畫面，只見超市蛋架上只有四盒雞蛋，而且是店員剛補完蛋的景象，引發熱議。

雪乳戰神郭鬼鬼一向不隱藏立場，去年缺蛋現象上演時，她也曾親赴超式拍影片直呼：「安捏？敢有缺蛋？」但22日她卻在個人臉書發文表示，早上親自巡查台南她家巷口早餐店，早餐店表示雖然缺蛋，但是她要加蛋可以加。順便巡了全聯、小北架上沒蛋，小北說星期六會補貨。郭鬼鬼也不改平日搞笑風格，在文末補上一句「結果回到家阿嬤說她有很多蛋蛋，根本蛋蛋大亨！」

「網友來信：不是只有雙北缺蛋，台中也缺。」謝克洋今(23日)在臉書發文轉達民眾缺蛋經歷：克洋您好，我是在台中經營早餐店的店家，本來11月的時候向廠商叫蛋，都能夠叫足15公斤、一公斤價格82塊左右，現在叫貨都叫不滿15公斤以外價格上漲到85塊。過去還能夠挑選蛋的大小，現在都是廠商自動分配，我們小店家生意不好做，價格也不敢隨意調漲，希望克洋你能幫忙把這件事宣傳出去，不是只有雙北缺蛋，連其他地方都面臨一樣的困境。

興趣使然的路人隨後也發文報告「南部也有地方缺蛋，感謝網友楊小姐提供」，他分享四張超市拍下的照片指出，圖一是今年2/21上午在高雄漢神巨蛋附近的全聯（博愛三店）觀察到的情況。圖二是今年情人節（2/14）早上10:27在同一家全聯觀察到的情況。（而且圖一、圖二都是店員「剛補完蛋」的情況下拍的）圖三、四則是附近另外一家（左營文康店）全聯今天上午9點的情況。

只見圖一、二的蛋架上僅四盒蛋，楊小姐強調，「我去的時候剛好遇到補蛋⋯補蛋人員補完拍照，我隨後跟著拍！2/14的也是！（路人：笑死XD）」網友說「我前幾天也看到有個號稱自己有蛋農親戚的，他說產地不缺蛋，產量沒有降，我就想知道，有沒有彰化人（尤其是芳苑、王功）要出來說看看有沒有缺蛋。如果真的產量沒降，那是不是更可以說政府無作為，盤商卡蛋」、「博愛三店是我的購買店，上週末去沒蛋可買」。