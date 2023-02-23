肺癌為國人癌症死亡率第1位，為照顧桃園市民健康，桃園市長張善政率全國之先，規畫擴大對40歲以上，具職業暴露等相關疾病史、家族史等高風險族群，提供2.5萬名免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢服務，3月起開放符合資格的民眾申請，希望幫助民眾及早發現並治療。

張善政今日在臉書上表示，「守護市民的健康，桃園擴大肺癌篩檢 是我們的第一步」，張善政更接著說，「癌症是國人死因之首，死亡率最高的就是肺癌。因為肺癌早期沒有症狀，發現的時候，往往已經是晚期，錯失了治療的黃金時間」，張善政也提到，「過往國健署的肺癌篩檢補助，主要針對有肺癌家族史與重度吸菸史的民眾身上，年齡限制在50到74歲，能參與的民眾並不多，並且，這個標準，無法涵蓋所有的較高風險族群，也讓肺癌篩檢提早發現問題的美意，打了折扣」。

張善政今日也宣布「擴大肺癌篩檢」，適用對象也領先全台，自3月1日起，只要設籍桃園且40歲以上，除了符合菸品暴露、相關疾病史及家族史之外，包含職業暴露、空污及油煙環境等職業群體，都可以來做免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢。張善政強調，「我們提供25000個名額，是過去全台各縣市從未有過的篩檢規模，目的就是希望能儘量挽救生命」。

最後張善政也說，「王明鉅副市長曾在竹東醫院推動萬人肺癌篩檢，有了他的寶貴經驗，加上林口長庚等16家醫院的全力支持，我們得以在短時間內，動員全市醫療量能，讓這項政策得以實現！」張善政坦言，我們的想法很單純，希望市民們「健康不生病，生只生小病，小病不變大，大病不致命」，我們會持續朝這個方向努力，也呼籲大家共同支持擴大肺癌篩檢，提早發現問題，提早治療。

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