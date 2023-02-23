國內由於蛋量不夠，賣場貨架出現屢屢缺貨的情況。立委王鴻薇今（23）日表示，缺蛋問題持續延燒，陳吉仲都出面道歉了，結果側翼又喊出，「全世界都缺蛋，台灣人不要太不滿。」然而根據她研究，缺蛋真正的原因是農委會政策出問題，「不是天災是人禍」。

王鴻薇指出，缺蛋問題持續延燒，側翼更是大舉出征，要人民噤聲，不准說缺蛋，否則就是中共同路人，如此噁心的護航，反而激起更多民怨，且在陳吉仲道歉後，側翼還推陳出新，換一套說詞。

王鴻薇強調，自己無意再跟這些側翼口水，拿出事實說話，她研究了去年到今年農委會雞蛋進出口狀況，以及相關專案計畫發現，去年農曆年開始爆發缺蛋危機，農委會特別「專案有條件輸入日本雞蛋」，該計畫自去年3月開始進口，才予以舒緩缺蛋危機，但日本在禽流感後，這項計畫在去年11月結束不再供應雞蛋，但雞蛋進口卻在此時來到高峰（進口數約900萬顆蛋）。

她進一分析，國內雞蛋一個月少了900萬顆的進口，農委會竟然沒有任何備用進口計畫或配套，「我想請問一個月少了900 萬顆雞蛋，國內會不缺蛋嗎？陳吉仲連這個道理都不懂嗎？ 今年農曆年果然又爆發缺蛋危機，這些問題是全球性嗎？是天災嗎？是禽流感嗎？都不是，這就是人禍。」

王鴻薇提到，她提出的這些資訊跟結論，恰恰被農委會證實，因為該部門現在的解方，就是再專案進口500萬顆澳洲蛋來應急，也就是說這3個月，台灣人的缺蛋，農委會絕對要負最大責任。她還批評，鄭文燦跟陳吉仲兩人的有蛋擺拍，現在看起來多麼諷刺，「缺蛋就是決策錯誤」已經是無庸置疑的事實，身為主委的陳吉仲還不必下台嗎？側翼還要來拗嗎？