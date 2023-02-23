一名人妻控訴老公在2015年出境後就未曾返台，兩人分居7年，老公也已在大陸另組家庭，甚至光明正大地將小三介紹給女兒認識，人妻認為自己和老公只徒具婚姻之名，無夫妻之實，因此心寒的訴請離婚，法院審理後判准離婚。

小美（化名）和阿榮（化名）在1989年5月結婚，婚後育有一名女兒，但兩人在婚後因為性格和價值觀差異而有所摩擦，也導致兩人關係漸行漸遠，小美控訴老公在2015年3月出境後就未曾返台，彼此已分居7年，且阿榮在大陸已另結新歡，並育有子女，夫妻情份早已蕩然無存，只徒具婚姻之名，無夫妻之實，因此小美決定訴請離婚。

女兒表示自己在20幾年前就很少看到爸爸，大概在7、8年前，自己到香港遊玩，爸爸曾邀請自己去大陸東莞，不僅大方地向她介紹外遇對象，還拿出一家拍的全家福照片，照片中有爸爸和小三以及兩人生下的孩子，並指稱「爸爸20幾年前就都很少回家，幾乎是不回家」等語。

法官追查發現阿榮最後一次出境紀錄在2018年1月，之後便未在回台，法官認為阿榮已離家約7年之久，期間未返家與小美同住，顯見阿榮對於雙方婚姻並無維持及共同經營誠意，依一般人之生活經驗，雙方共同生活的婚姻目的已經不能達成，堪認雙方婚姻基礎已失，婚姻現僅存形式而無實質，裁定准許小美的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。