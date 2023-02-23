土耳其南部2月6日發生規模7.8大地震，官方統計至昨夜，罹難者已達4萬3556人，全半毀建物約75萬棟。土耳其內政部表示，當局將擴大查辦涉嫌違反安全標準的建築包商，政府也會盡力為災民提出安置計畫。

路透社23日報導，土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）說明，涉嫌違規的包商到目前為止已有564人，正式逮捕160人，除此之外還有許多人正在接受調查。索魯向國營土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）表示，政府會在適合的地點重建城市，讓子孫在更加強固的城市裡成長。

土耳其總統艾爾多安8日赴強震災區探視災民。這場大地震對他競選連任的選情帶來重大變數。（資料照／美聯社）

掌權長達20年、即將於今年5月面臨大選考驗的總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）也誓言要在一年之內完成居所重建，不過，這場災情慘重的大地震發生之前，他的民調即已因物價危機備受壓力，強震導致農業生產停擺，只會讓他的支持度更加難看。

索魯說明，災後至今已逾災區搭建31.3萬個帳篷、10萬間貨櫃屋。2月6日強震過後，餘震累計7930次，逾60棟公寓、15萬棟商用建物至少半毀。

土耳其城市發展部部長庫倫（Murat Kurum）提報的數字顯示，逾53萬棟公寓、16.5萬棟建物全毀或嚴重毀損，他說，其政府已針對災區新建公寓展開簽約程序。

土耳其政府的臨時工資補貼計畫已於22日開跑，災區10座城市各行各業禁止裁員，以降低勞工與商家在強震過後承受經濟衝擊的程度。

土耳其南部大量建物在這場強震毀壞，好幾百萬人無家可歸。總統艾爾多安21日說明，大約86.5萬人暫居帳篷，2萬3500人於貨櫃屋落腳，37.6萬人入住災區以外的學生宿舍與公共客棧。