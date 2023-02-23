學測成績出爐，東港高中的「留校升學」效益再次奏效，此次考取50級分以上的學生有10人，全部都是「留校升學生」，當中榜首為56級分的張繼方，他期許自己能追隨母親腳步當中醫，所以他的目標是中國醫學大學中醫系。

東港高中表示，今年學測成績亮眼，有10名學生考取50級分以上，分別為56級分的張繼方、55級分的葉風義、54級分的李晏禎、52級分的伍昱銨與潘家立、51級分的黃羽岑，以及50級分的薛慈穎、陳悅、伍寬義、許均謚，而他們的共同點都是「留校升學生」。

校方指出，伍昱銨、潘家立、薛慈穎、伍寬義以及許均謚，他們當初入學的會考成績都沒有5A，但從國中部直升後，經過2年多的努力，都在這次學測拚出優異成績，伍昱銨國文滿級分、李晏禎與黃羽岑英文滿級分、葉風義與潘家立數B滿級分，而許均謚還在校內繁星拚到2％的成績，實屬不易，而他以清大為目標，希望能順利考取。

至於榜首張繼方也是留校升學生，他說，因為媽媽是中醫師，所以他也想克紹箕裘，他的目標是中國醫學大學中醫系。