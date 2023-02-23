趙英華當年頂著前中姐光環出道，戲劇代表作是《台灣靈異事件》，知性、氣質的形象深植人心，後來因遠嫁加拿大而退出演藝圈，直到近年開通IG，外界才能得知她的近況。昨（22日）趙英華歡度55歲生日，保養得宜的外型令人驚艷。

趙英華今（23日）先在IG限時動態上傳一段影片，她捧著女兒送的一束花，甜喊：「Happy birthday！」隔了3小時，再PO一段後製過的影片，表示：「謝謝寶寶為媽媽準備了好多驚喜，我們也用這首現在超火的歌（我自己也超喜歡的），留下這美好瞬間。祝我生日快樂！」

影片中，趙英華身穿黑色皮衣，留著俐落的中分髮型，露出姣好的臉蛋，全身散發熟女的魅力。從背景中可以看到，她和女兒一起在高級餐酒館慶生，還在桌子上的積雪寫著英文名「Rebecca」。接著她公開私下生活的樣貌，包括擁抱女兒、跳舞和玩布娃娃，最後用吹生日蛋糕的畫面當結尾。

許多網友紛紛留言：「盼到英華姐發文啦～（滿滿的開心）」、「最美麗的英華姐姐生日快樂」、「哇！英華姐真的好逆齡」，還有人讚美她影片剪得很專業，趙英華親民地回：「謝謝，女兒做的，我現在很喜歡這首歌。」