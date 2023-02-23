中國新聞網報導，大陸國務院國有資產監督管理委員會副主任翁傑明23日在大陸國新辦新聞發布會透露，下一步，大陸國資委和中央企業將持續用好重組整合這個重要抓手，加快國有資本布局優化和結構調整。不僅要在央企和國企內部，同時還要突破現有領域，向全社會各類所有制企業「張開雙手」，用市場化方式進行股權合作，共同推動現代化產業發展。

翁傑明透露，以市場化方式戰略性重組和專業化整合，是國有經濟布局優化和結構調整的有效途徑。中共十八大以來，央企先後完成27組49家戰略性重組和專業化整合。國資委新組建、接收13家企業，監管央企數量從116家調整至98家。各類整合重組取得以下成效：

一是增強了重要能源資源的支撐托底能力。比如：通過新建中國礦產資源集團、中國稀土集團等企業，有力維護重要能源資源安全。

二是提高大陸國有資產資源配置效率。比如：國家管網成立後，透過整合原三大石油公司8.9萬公里油氣管道，促進了油氣管網基礎設施向全社會公平開放。

三是提升了產業競爭力。比如：中遠集團與中國海運重組後，在綜合運力、貨櫃碼頭吞吐量等多個方面實現了「全球第一」，牽頭成立的海洋聯盟具有廣泛影響力。

四是推動新興產業布局。比如：成立中國星網集團，加大了新一代通信技術布局力度。

翁傑明指出，下一步整合重組工作中將注重以下方面：一是堅持以市場化原則來推進。二是瞄準國有企業的功能定位來推進。三是圍繞建設現代化產業體系來推進。四是聚焦資源高效配置來推進。

下一步的國企重組整合是以專業化整合為主，還是產業化整合為主？翁傑明說：「下一步我們兩手都要抓，兩個方面繼續相互促進。」一方面，要大力推進央企和地方國企內部專業化整合，讓橫向的相應產業透過整合實現「一企一業、一業一企」，提高企業集中度，增強集約化管理。另一方面，也要大力推進產業化整合。這就意味著要立足推進戰略性新興產業發展，不僅要在央企和國企內部，同時還要突破現有領域，向全社會各類所有制企業「張開雙手」，用市場化的方式進行股權合作，共同推動現代化產業發展。