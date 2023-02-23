上銀集團旗下大銀微系統23日董事會承認去年財報，去年合併營收32.28億元、去年EPS從前年2.48元增加至2.73元，營收及獲利雙雙締造史上新高，董事會也決議每股配發現金股利1.0元，5月30日召開股東會。