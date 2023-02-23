大銀第四季合併營收為7.15億元、營業利益6,089萬元、認列匯兌收益584萬元，本期淨利6,191萬元，EPS為0.39元。去年合併營收32.28億元、營業利益3.79億元、匯兌收益7,720萬元挹注，EPS達2.73元。

大銀董事會決議每股配發現金股利1.0元，現金股利配發率36.63％，依據23日收盤價79.6元計算，現金殖利率1.26％。

精剛去年EPS為1.12元 創11年來新高
中華化去年EPS1.11元 配發0.8元現金
Q4虧損吃掉獲利 富采去年EPS僅0.05元 不配發股利
#大銀微系統 #大銀 #EPS #合併營收 #去年