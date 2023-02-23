大銀第四季合併營收為7.15億元、營業利益6,089萬元、認列匯兌收益584萬元，本期淨利6,191萬元，EPS為0.39元。去年合併營收32.28億元、營業利益3.79億元、匯兌收益7,720萬元挹注，EPS達2.73元。
大銀董事會決議每股配發現金股利1.0元，現金股利配發率36.63％，依據23日收盤價79.6元計算，現金殖利率1.26％。
上銀集團旗下大銀微系統23日董事會承認去年財報，去年合併營收32.28億元、去年EPS從前年2.48元增加至2.73元，營收及獲利雙雙締造史上新高，董事會也決議每股配發現金股利1.0元，5月30日召開股東會。
大銀第四季合併營收為7.15億元、營業利益6,089萬元、認列匯兌收益584萬元，本期淨利6,191萬元，EPS為0.39元。去年合併營收32.28億元、營業利益3.79億元、匯兌收益7,720萬元挹注，EPS達2.73元。
大銀董事會決議每股配發現金股利1.0元，現金股利配發率36.63％，依據23日收盤價79.6元計算，現金殖利率1.26％。
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