律師簡榮宗看到朱學恒貼出的照片，笑稱「以後會不會要用健保卡實名制？」(圖／取自朱學恒臉書)

台灣缺蛋問題日益嚴重，網友吵翻天，就連藝人炎亞綸也參戰，稱「自己每天都有蛋吃」、「怎不拍自己存摺說全台都沒錢」力挺政府，引發爭議，宅神朱學恒對此貼出一張雜貨店公告狠酸炎，讓律師一看嚇到，笑稱「會不會要準備實名制了」。

朱學恒在臉書PO出照片，只見照片中雜貨店貼出公告「雞蛋購買時間」，分別是周一、二、三、四、六早上10點與周五下午3點，並備註數量有限，售完為止。

朱學恒也忍不住開酸：「冷風呼呼的吹過，中和莒光路上的老人家縮著身子為了家裡人的營養，排隊買著炎亞綸不缺的雞蛋」，律師簡榮宗在底下留言笑稱：「以後會不會要用健保卡實名制？」

網友們則紛紛揶揄：「記得要先上網預約」、「這樣IT發包大臣又有事做了」、「曾幾何時買雞蛋還限購」、「今天跑了三家全聯、菜市場的雜貨店、蛋店真的都買不到啊」、「炎可以買價格高的蛋不是問題」、「現在聽到XX國家隊，就知道甚麼東西要自求多福了」、「看來快要有雞蛋地圖APP了」、「要推出班班吃雞蛋了嗎」。