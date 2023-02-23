JYP旗下韓國人氣女團「ITZY」2019年出道，唱跳實力俱佳，駕馭各種曲風，擄獲大批粉絲支持，IG至今已有1851萬粉絲。ITZY疫情後首次世界巡迴演唱會日前加碼台北場，將於2月26日在國立體育大學體育館開唱。桃園機場捷運線A7體育大學站已備妥加班車疏運及人潮管制計畫，讓粉絲們可快速便捷扺達現場，分秒不錯過ITZY魅力風釆。

桃捷表示，桃園機場捷運線A7體育大學站鄰近國立體育大學，是南來北往的追星族們最便捷的交通選擇。ITZY首場世界巡迴演唱會「CHECKMATE」台北站，26日前進桃園開唱，預計迎來一波ITZY MIDZY們（官方粉絲名稱）追星潮。

桃園機場捷運線A7體育大學站已備妥加班車疏運及人潮管制計畫，讓粉絲們可快速便捷扺達現場。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

中、南部的粉絲可搭乘高鐵於A18高鐵桃園站轉乘桃園機場捷運線到A7體育大學站，車程45分鐘，台北或新北的粉絲們從A1台北車站一路南下到A7體育大學站，只要23分鐘。

桃捷提到，無論從哪站上車，都在A7體育大學站下車，從1號出口出站後步行即可抵達國立體育大學，享受快速、安全、輕鬆，不必找停車位的負擔。桃捷公司歡迎ITZY MIDZY們搭乘桃園機場捷運線前來朝聖，用迅速、安全的效率載送到國立體育大學，也讓大家帶著愉快心情，快速返家。