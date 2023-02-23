台南有1名男嬰在滿月後，一喝完奶就吐，有時還像「噴泉狀」的嘔吐，家長焦急地帶他到新營醫院小兒科就醫，經醫生診斷為「嬰兒肥厚性幽門狹窄」，由於男嬰伴隨脫水及電解質失衡問題，院方安排他住院接受點滴輸注，再由小兒外科醫師執行手術，術後2天，男嬰不再吐奶，出院回家又能開心地大口喝奶了。

新營醫院小兒科醫師張經旼表示，奶水在胃中初步消化後需經過幽門進入十二指腸再繼續消化，肥厚性幽門狹窄是指因為幽門的肌肉層發生肥厚現象，使得幽門管腔相對狹窄，加上幽門肌肉無法放鬆，造成奶水堆積無法順利進入十二指腸，因而引起嘔吐。

張經旼表示，曾有文獻指出在台灣此病發生率約每2500名出生嬰兒有1位會發生，男嬰發生率約為女嬰的4到6倍，尤其是第一胎，通常發生在足月兒，父母如曾罹患此病，小孩有此疾病的機率也較高。

張經旼指出，其典型的症狀是出生後半個月內喝奶後都算正常，直到出生2至3周後，幽門的肌肉層開始肥厚，管腔狹窄漸漸嚴重，吐奶症狀也日漸明顯，至4至6周時，幽門管腔幾乎完全阻塞，吐的情形更嚴重，有時還會像噴泉般的嘔吐，若頻繁嘔吐導致胃和食道黏膜受損，嘔吐物可能會有血絲。

「家長對這些症狀應保持警覺！」張經旼說，若寶寶有這些情況，家長應盡快帶著孩子來就醫，避免嚴重脫水。現今手術技術成熟，家中的小寶寶發生了肥厚性幽門狹窄，請爸爸媽媽不必太擔心，手術前及時補充嘔吐流失的水分及電解質，待病情穩定之後進行「幽門肌切開術」，術後可恢復正常喝奶。