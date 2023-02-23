全台鬧蛋荒，雞蛋不僅供不應求，蛋價也飆漲近1倍，雞蛋產地價格從每台斤23元上漲到42.5元。農業專家「LinBay好油」在臉書笑稱，「先有雞？還是先有蛋？」「先有吉！再缺蛋！」

國民黨台北市新科議員楊植斗日前分享一張蛋架全空的照片，並說買得到蛋是有福氣，不必因此炫耀或護航。

而對於有媒體人指出，農委會主委陳吉仲繼續擔任民進黨政府閣員就是災難，農委會主委陳吉仲今天召開記者會說明缺蛋因應措施後，有媒體詢問此事，陳吉仲說，「內閣無法幫團隊加分去留當然很清楚」。

農業專家「LinBay好油」在臉書戲稱，先有雞？還是先有蛋？「先有吉！再缺蛋！」

有網友留言質疑，日本也鬧蛋荒 白色戀人減產，有官員下台嗎？還是只有你們還在搞不清楚狀況？

「LinBay好油」則回應，「日本鬧蛋荒？缺口比台灣大？然後日本一樣持續出口雞蛋到香港跟台灣。是誰搞不清楚狀況？民進黨黨團講的缺蛋是假的嗎？」

對於缺蛋、蛋價飆漲情形，農委會主委陳吉仲22日回應，蛋價是受到飼料成本影響造成連帶上漲，蛋量問題則是與氣候條件改變、禽流感肆虐有關。對於許多消費者到超市都撲空，或要多跑好幾家才買得到雞蛋，他向國人表達歉意。