友邦帛琉將舉辦國際馬拉松賽事，總共分為全馬、半馬、10K、5K組，賽事路線今天曝光。帛琉副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）在啟動記者會上表示，跑者在賽程中不但可以徜徉山海美景，賽事全程更採取零塑膠政策，歡迎台灣和全世界跑者報名參與，親自享受帛琉魅力。

「帛琉國際馬拉松」（Belau Omal Marathon）將於今年6月4日舉辦，席嫵杜說，「Belau」是帛琉國名的原住民語，「Omal」意思則是獨特、驚喜，也是帛琉希望透過此次馬拉松傳達的訊息。

外交部政務次長李淳打趣說，看完了帛琉馬拉松的宣傳影片之後，開始懷疑人生，「為什麼我要坐在這麼嚴肅的建築物裡面？而駐帛琉大使黎倩儀卻置身天堂，今天之後我可能要考慮交換工作。」

李淳說，帛琉曾因疫情重創觀光，現正積極重振，他去接機時看到華航從帛琉飛台灣的班機客滿，聽說這週六班機也是客滿，讓他現在反而比較擔心想去參加帛琉路跑的人訂不到機位。

路跑協會秘書長陳華恆指出，此賽事自2019年開始規劃籌備，路線取得國際認證，全程採科技計時，比照全球六大馬規格進行，盼在帛琉建立這樣的活動經驗。