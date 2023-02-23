蕭敬騰師妹艾薇擁精湛歌藝、自信的舞台魅力，深受各方喜愛，近來獲音樂串流平台Spotify企劃EQUAL特邀擔任2月封面人物，日前登上台北西門町看板，隨後則登頂紐約時代廣場的巨型LED屏幕，為女性平權發聲。

第一次登上時代廣場LED大屏幕的艾薇驚呼：「不敢相信！謝謝 Spotify，真的太興奮了，從來沒有想過自己有機會可以登上紐約時代廣場。」更打趣表示，「好想馬上飛過去跟自己合照喔，現在訂機票來得及嗎？」她的媽媽一得知好消息，心情又驚又喜，笑說：「從來沒想過寶貝女兒的樣子，可以在紐約被放那麼大。」

艾薇正忙籌備新專輯，預告將呈現嶄新的面貌。（環球音樂提供）

艾薇很榮幸受邀登上這個特別企劃，感謝說：「謝謝我的公司喜鵲娛樂以及環球唱片，謝謝身邊每一個最棒的伙伴，我們會繼續努力，帶來更多好的作品分享給大家。」目前正在籌備個人第2張新專輯的她，預告日前已經順利錄音完成，接下來將會展開一系列的宣傳工作，期待以嶄新的面貌跟大家見面。