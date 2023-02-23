一名女網友說男友的姑姑平時很不喜歡她，她某次幫男友過生日，在男友家被求歡到很晚，因此留下過夜，男友隔天一早先出門，沒想到姑姑就闖進房間說「衣服穿一穿出去」，她當下打給男友，男友還暴怒說家裡晚點就沒有人，所以家人不讓她待著，她崩潰說「真的覺得自己很像妓女」。

該女網友在Dcard發文，她與男友交往3年，男友平時與姑姑同住，但姑姑非常不喜歡她，會在她面前甩門，稱她是「虛榮、只會亂花錢的網紅」，但她強調與男友都是AA制，也會買東西給男友，日前她陪男友慶生，當晚在男友家被對方求歡到很晚，因此留下過夜，想隔天中午直接去上班。

原PO說隔天早上男友先出門上課，她早上8點就被姑姑闖進房間說「衣服穿一穿出去」，她馬上打電話給男友求助，男友竟說那你現在是想怎麼？你想我幫你什麼？」最後甚至對她怒吼，男友後來說因為家裡覺得她是外人，家裡晚點沒有人，所以不讓她待著。

原PO說她在穿衣服時還被姑姑闖入喊快一點，崩潰說「我一點隱私權都沒有，真的覺得自己很像妓女」；其他網友留言「你真的有病，這樣還不分手」、「果然是一家人，男友居然一點緊張，積極處理都沒有」、「男友爛成這樣妳還當寶」、「家裡沒有人就不准妳在，妳真的是他們眼中的外人」。