教育部今天傍晚召開「ChatGPT等軟體對於學校課程教學及入學招生影響事宜研商會議」，有關考生可能運用ChatGPT製作申請入學備審資料，將請大學加強二階校系自辦甄試項目，包括筆試、口試或實作等，確認資料真實性與學生的真實能力。

教育部今邀集專家、大學集招聯會代表召開「ChatGPT等軟體對於學校課程教學及入學招生影響事宜研商會議」，對於考生用ChatGPT寫備審資料可能影響申請入學招生公平性議題，及這項人工智慧科技可能衝擊大學教學，進行廣泛討論。

教育部表示，大學申請入學招生第二階段是採多資料參採、評量學生綜合學習表現，包含備審資料審查以及自辦面試、實作等，而依大學招聯會公告的備審資料「三重二不」審查原則，著重在學生資料真實性及學生自主準備，尤其是經過高中教師認證的課程學習成果。

教育部說，在申請入學招生，大學除會要謹慎審查備審資料外，也應加強二階校系自辦甄試項目；招聯會也將於近期召開會議，制訂相關指導原則並發文給大學。

至於涉及大學課程教學與學術倫理等事項，如何協助學校在資訊科技快速發展下，引導學生以合理且負責的態度善用科技輔助學習，教育部將再請大學協進會討論或委託專業團體進行相關研究。