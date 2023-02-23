新北市57歲陳姓男子22日深夜在新莊的租屋處喝的爛醉如泥，結果他疑似因酒醉自摔撞到頭，房東見陳男頭部撞傷便聯繫救護人員到場協助就醫，當他搭救護車抵達醫院時還意圖逃跑，結果被救護人員阻攔時還動手毆打對方，警方獲報趕抵現場後將陳男予以保護管束後帶返所釐清案情，訊後依刑法妨害公務、傷害罪嫌法辦。

陳男在新莊區四維路附近的租屋處喝酒自娛，結果疑似在家喝到走不穩，自摔造成額頭擦挫傷，他的房東見狀便通知救護人員到場，協助將陳男送往醫院治療。

結果當陳男搭救護車在晚間10時56分抵達新泰醫院急診室時，這時他卻跳下救護車離開醫院，逕自往新樹路方向跑走，救護人員29歲吳姓男子趕緊上前試圖將陳男拉回，結果被陳男揮拳反擊，造成吳男臉頰正中一拳，造成左臉頰挫傷及輕微腦震盪。

警方獲報趕抵現場後，發現陳男喝到醉醺醺、意識不清，警方為避免他自傷或傷人，先予以保護管束後帶返所釐清案情；之後吳姓救護人員到新泰醫院驗傷，持診斷證明對陳男提出傷害告訴，全案訊後依《刑法》妨害公務、傷害罪嫌移請新北地方檢察署偵辦。

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