中華信評分析師洪維成指出，由於台灣放寬對外國旅客的邊境管制，加上國內交通運載量穩步復甦，估計台灣高鐵今年的客運量應可回升至6,500萬人次，大約是疫情前的水準。

防疫措施是台灣高鐵營運的最大限制，2022年下半年逐步解封下，旅客人數強勁成長，帶動2022年全年客運量增加24.6％，達到5,400萬人次，亦抵銷同年4月至5月時，旅客人數因疫情爆發而暫時減少的負面影響。今年1月的客運量，恢復速度更快，單月達到609萬人次，較去年同期成長46.8％。

台灣高鐵獲得中華信評授與的信用評等，長、短期分別為twAAA、twA-1，評等展望「穩定」。

中華信評目前預期，台灣高鐵今年營收將成長26％至30％，然因該公司本身的固定成本較高，該公司EBITDA利潤率仍將會維持在69％至71％之間。洪維成估測，台灣高鐵今年來自本業的現金流量對借款比可能會反彈回升至10％～12％，遠高於中華信評6％的評等下調觸發門檻，而到2024年底，時前述比率很有可能提升至11％～13％的水準。