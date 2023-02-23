前兩年受到疫情影響，民眾減少出門，超商零售業遭受衝擊，統一超2020年2021年每股獲利分別為9.85元和8.52元，連續兩年下滑，今天公布2022年終於止跌回升。

統一超主管表示，去年公司營運成長，一方面受惠展店效益，截至去年12月底，統一超全台門市店數達6,631家，比起前年底的6,379家，多出252家，營運規模跟著擴大。

除了店數突破，統一超也持續推出各式複合店型，如國際精品、巧克力精品專區、獨創肖像跨界聯結、首創「多功能包廂」等多元體驗，至2022年底已有逾百家聯名店、複合經營門市已超過千店規模，滿足商圈及消費者生活型態的各式需求。

另外在轉投資方面，包括菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一生活（康是美）等轉投資事業表現亮眼，同樣推升母公司業績。

統一超整合創新商品與服務體驗，並結合各項智能科技，瞄準不同客群需求，擴大消費場景。2022年首創外送自有品牌OPEN NOW，串聯3大外送平台於6,600家門市導入外送服務，更與foodomo推動熱便當預點、店轉宅包裹外送等創新體驗，帶動外送業績倍數成長。迷你商店「智FUN機」布局購物空白購物商圈，服務據點已拓展1,600台，成功將X-STORE智能科技擴散至一般型門市，讓智能消費體驗落地營運。

展望2023年，統一超表示將持續多元展店、開發創新服務與差異化商品，深耕OPEN POINT會員生態圈，整合線上線下策略創新消費體驗，積極打造「超越消費者期待的生活服務平台」，帶動業績穩健成長。