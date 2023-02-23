【立綱氣象報報】強烈冷氣團明天南下 周休低溫11度

本周末即將迎來4天連續假期，氣象局表示，明（24）日強烈大陸冷氣團襲台，入夜後越來越冷，明日和周末2天北台灣低溫急凍11度，北部及東半部恐有局部短暫雨，基隆北海岸雨勢尤其明顯，而這波冷空氣到了下周一（2/27）開始減弱，連假尾聲的氣溫也會逐漸回暖。

氣象局指出，明日強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部轉冷，上半天高溫17到20度，午後明顯降溫，入夜後僅有11到13度。而其他地區暫時不受影響，早晚低溫約15到19度，中部及花蓮高溫可達25度，中部以南甚至有26至29度。

降雨方面，由於迎風面水氣增多，北部及東半部有局部短暫雨，特別是基隆北海岸的雨勢較為持續，有局部大雨的可能，中南部普遍為多雲到晴。

氣象局指出，明（24）日越晚越冷，228連假天氣「先寒冷，後回溫」。（圖／氣象局提供）

至於連假天氣，氣象主播戴立綱預估，周六（2/25）乾冷空氣抵台，北台灣大降溫，僅有11度左右，這波強烈冷氣團會影響到下周日（2/26），下周一、下周二（2/27、2/28）冷空氣減弱，各地才會逐漸回溫。

天氣風險分析師吳聖宇也在個人臉書發文指出，周六（2/25）氣溫持續探底，北部、東北部整天溫度難升，各地高溫大多比前一天（2/24）還要低3至5度，下周日（2/26）冷氣團持續籠罩，「台灣一整天都冷冷的」，下周日深夜到下周一（2/27）清晨，中部、北部、東北部空曠地區甚至有機會出現8至10度低溫，呼籲民眾做好禦寒準備。