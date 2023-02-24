A片看太多了？有人妻在網上抱怨，她提到老公結婚前與結婚後變化很大，婚前完全不知道老公有某些「情趣」的嗜好，婚後被老公要求「角色扮演」、「穿女僕裝」，甚至還被強迫在老公面前學「汪汪叫」，氣炸表示「我是結婚當另一半、當太太，不是娶回家當狗的」，做了這些被羞辱的事情。

一名人妻在「匿名公社」發文「為什麼結婚了就要被擺佈」，她提到和老公結婚後，被要求要討老公開心，「不想角色扮演不行？不想穿女僕裝不行？」，甚至還被要求在老公面前學「汪汪叫」。

人妻表示，結婚前完全不知道老公喜歡這種的，對方也不曾表達有這種嗜好，2人才新婚不到半年，就被老公一直強迫做這些事，她認為「我是結婚當另一半、當太太，不是娶回家當狗的」，做了這些被羞辱的事情，讓她很想離婚。

貼文一出，網友紛紛留言表示「離了吧！不會幸福的，妳都覺得被羞辱了」、「女僕控有戀童癖的可能，小心兒女」、「性趣不同！分了比較適合，不然他也會去外面找」、「這是A片看太多，中毒很深！」、「快離，不然你會很危險」、「離婚吧」、「跟他講，要扮可以，妳只當女王，去買皮鞭蠟燭，好好伺候他」、「妳看要不要嘗試晚上把他脫光用狗鍊帶他去公園繞兩圈」。