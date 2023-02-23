62歲資深主播沈春華，專業形象和親民性格深植人心，儘管這些年已淡出演藝圈，仍常透過20萬社群「沈春華Live Show」分享生活，沒想到近日粉專竟被官方關閉3天，且照片被拿去盜用騙錢，好在今(23日)下午終於恢復權限。對於這段插曲，沈春華對《中時新聞網》還原事件經過，盼民眾不要受騙上當。

20日沈春華的粉專就被限制權限，卻在昨日傍晚才察覺此事，好在向臉書申訴後，粉專已迅速恢復正常，今日沈春華在臉書更新動態：「終於喚回公理正義，謝謝臉書」。而她在受訪中表示，有小撇步可辨別真偽：「我臉書的照片既沒有跟當事人真實的合影，也沒有親口說明我在做什麼樣的事情，那這個就是很容易盜用詐騙的手法」。

沈春華提醒民眾，有不肖人士冒用名義進行詐騙。(圖/沈春華 FB)

被問及是否有身邊親友或粉絲受騙？沈春華表示，近來友人或不認識的網友，常常私訊並截圖詐騙貼文詢問：「沈姊妳的照片是不是被盜用？這應該不是妳吧？」當下沈春華心想，這一看就是詐騙訊息，然而詐騙手法越來越高明，「還是有人認為是真的」，因此沈春華強調，先前已PO文提醒一次，盼望不要有人受騙上當。

事實上，類似的冒用名人詐騙案件不只一例，資深媒體人陳文茜，日前也被盜用身分創立「存股社團」，內文的文字風格，以及躺在病床上的黑白配圖，均和陳文茜本人非常類似，讓中廣緊急發布聲明，強調主持人們絕對不會辦社團、開課程，也不可能邀民眾進入Line群組，並強調會與警方保持聯繫。