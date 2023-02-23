據消息人士透露，以色列總理辦公室的國家安全部門正在與國防部、外交部和莫薩德（MOSSAD）合作，對以色列的政策進行重新審查。烏克蘭人認為以色列的2個系統對於實現長達一年的戰爭轉折點，至關重要。由拉斐爾系統（Rafael）製造的鐵穹（Iron Dorm）和大衛投石索（David's Sling），這2套系統專門用來攔截短程火箭和長程飛彈。

據即時防衛（BreakingDefense）22日報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府正在重新評估是否向烏克蘭提供武器的問題，消息人士稱，最近幾週華盛頓對耶路撒冷的壓力有所增加。美國總統拜登訪問烏克蘭，以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）直接致電以色列向基輔提供大衛投石索防空系統，都增加了以色列政府提供先進防空系統給烏克蘭的壓力。

值得注意的是，在拜登20日（一）突訪基輔後不久，以色列議會的2名高級成員與澤倫斯基會面。以色列議會外交和國防委員會主席艾德斯坦（Yuli Edelstein）和來自反對派的議員埃爾金（Zeev Elkin）在會見澤後發表聯合聲明說表示：「以色列已經並將繼續向烏克蘭提供大量人道主義援助，但根據我們的判斷，這還遠遠不夠。」

「我們支持以色列和烏克蘭在防空和反飛彈防禦領域以及其他防務上的實際合作，」2人在聲明中說：「我們必須停止畏却，並根據基本的道德價值觀採取積極和明確的立場，這是任何西方國家所期望的。我們必須在包括軍事技術在內的以色列技術能夠幫助保護平民、其自由和獨立的所有領域協助烏克蘭。」

「世界歷史上有一些時刻，你不能作壁上觀上。我們將盡我們所能，實現以色列在所有領域對烏克蘭的支持的顯著擴大。」

這2位以色列政治家還參觀了一個烏克蘭軍事情報實驗室，該實驗室正在檢查繳獲的伊朗製造的無人機，這些無人機由俄羅斯投入戰爭中使用。

艾德斯坦說：「出現在無人機上的生產日期清楚地證明，與伊朗的說法相反，這些無人機從戰爭開始就一直在供應，」「以色列應該幫助烏克蘭，不僅因為這是正確和道德的事情，而且因為這是我們對抗伊朗敵人的國家和安全利益。」

值得注意的是，因為艾德斯坦是納坦雅胡領導的聯合黨黨員，與他關係非常密切。政治消息人士認為，如果沒有納坦雅胡的充分批准，這樣的聲明是不會發布出來的。