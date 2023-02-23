美國總統拜登上任來失言不斷，前立委蔡正元21日在臉書指出，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森說，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，拜登竟然回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。對此，外交部22日表示，此消息來源未經查證，是有心人士刻意放大，企圖破壞台美關係，前立委郭正亮今（23）日就表示，「美國一定有最後一招」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，對於「毀台計畫」的爭議，「不是在說美國有沒有最壞狀況想定的招，美國所有的事情都會超前部署，每個階段都會有各種方案，這個我不會意外，可是重點是拜登有沒有講」，郭正亮也提及，「但拜登有沒有講真的無從考證，因為美國媒體一個字都沒報導」。

郭正亮也坦言，「美國有沒有最後一招？這個大家都認為有啦，美國怎麼可能會沒招？」郭正亮也舉例，「阿富汗那時，美國要撤軍的時候，就把空軍基地炸掉啊，美國一定有招的，他對台灣，當然不要讓台灣最重要的半導體產業被中共拿走，這招等不等於毀滅台灣計畫？」

郭正亮最後也說，「而這樣用的詞當然會讓人家很火大，『毀台計畫』會引起人家情緒，如果台海真的發生戰爭美軍是不是會有最後一招，當然有，不要低估美國這個國家，他們什麼事情、什麼狀況都有方案」。