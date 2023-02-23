中天主播丹申廣（原名王又正）主持的中天YT節目《正常發揮》今（23日）傳出因他的個性「太傲嬌」，導致整個節目團隊出走，因此暫停播出，丹申廣日前則在臉書向粉絲表示年假還沒休完，「一段自我審視、自我療癒的旅程，還在進行中」。

對此，中天新聞表示：「中天主播主持群輪流休年假，也趁2022和2024兩場大選之間的空檔消化積假，《正常發揮》粉絲對丹申廣難得休長假紛紛表達支持，甜喊『我們永遠都在』，並要丹申廣放鬆心情，放心充電。丹申廣日前發文表示暫時休到2月底。」