國軍台中總醫院一名骨科林姓主任涉嫌向業者收賄，檢方在林男家中搜出現金2300多萬元，竟還有一台點鈔機！遭依違反政府採購法起訴，而諷刺的是，林男去年還獲得國軍表揚為「優良軍醫」，他當時發文說「感受到當軍人及醫師的雙重光榮！」目前以60萬獲交保。

據了解，該名54歲林姓骨科主任去年曾獲得國軍「優良軍醫」表揚，他當天在個人臉書PO文：「感謝同仁及各級長官的肯定，我當選了國防部優良軍醫。星期二的一大清早趕赴國防部受獎，由國防部副部長親自頒獎，在這一刻，感受到當軍人及醫師的雙重光榮！」

54歲林姓骨科主任在2019年至2020年間負責醫院儀器採購，在採購X光機類型器材時涉嫌向1家科技公司的68歲前董事長陳男、63歲前總經理甘男收賄，林涉在標案採購期間向業者索賄，業者疑直接抱現金去送給林，金額龐大到要動用點鈔機。

台中地檢署檢察官馬鴻驊指揮廉政署中調組、保四總隊及檢察事務官等人，今年2月21日前往醫院、科技公司辦公室及住處等17處搜索，在林的住處查扣到疑似犯罪所得及不明來源現金2300多萬元及點鈔機等物；在甘的辦公室查扣現金100多萬元、核銷單據等證物，並帶回林、林妻及業者劉姓員工等22人調查。

檢察官訊後，認為林男涉收受賄絡、財產來源不明等罪嫌；陳及甘男則涉違背職務交付賄賂、政府採購法、商業會計法等罪嫌，3人犯罪嫌疑重大，並有逃亡及滅證、勾串共犯之虞，向台中法院聲請羈押，林妻及劉姓員工各依30萬元及15萬元交保。

法院審理並裁定林、陳及甘等各60萬、30萬及50萬元交保，台中地檢23日提抗告。