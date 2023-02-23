大陸央視報導，內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司露天煤礦22日13時許發生大面積坍塌，事發現場作業59人，造成2死6傷51人失聯。經一天多搶救，找到氣絕3人，仍有48人生死未卜。鄰省寧夏自治區青銅峽醫院定點待命收治傷員。

內蒙古礦災逾30小時，5人罹難，48人生死未卜。（新華社）

據報導，23日下午2時50分許，消防救援人員從被掩埋的一輛施工機械中，發現今天第3名罹難者。加上昨天兩人，罹難總數升至5人，還有48人失聯。

內蒙古自治區應急處置指揮部23日召開阿拉善盟新井煤礦邊坡坍塌救援處置記者會，通報救援處置情況稱，由於事發地醫療條件不足、距離阿拉善左旗較遠等實際問題，大陸國家支援力量協調寧夏青銅峽市緊急開闢醫療救治綠色通道，確定寧夏青銅峽市人民醫院為傷患定點接收救治醫院。

大陸國家緊急醫學救援隊神經外科、胸外科、骨科和急診等領域國家級專家會同青銅峽市人民醫院相關專家組成醫療組，對收治傷患逐一會診，一人一策制定診療方案，最大程度保護傷患生命安全。

目前，6名救出傷員均已轉運至寧夏青銅峽市人民醫院進行救治，其中1名重傷者生命體徵平穩，5名輕傷者情況良好。

大陸中央應急管理部部長王祥喜根據中共總書記習近平重要指示和大陸總理李克強要求，22日晚，率工作組緊急趕赴煤礦坍塌現場，與內蒙自治區黨委書記孫紹騁、主席王莉霞一起研究部署搶險救援和應急處置工作。

內蒙古自治區應急處置指揮部通報稱，2月22日13時12分，阿拉善盟孿井灘生態移民示範區轄區內蒙古新井煤業有限公司煤礦西採區邊坡坍塌，造成現場多名作業人員和車輛被埋。經核實，失聯人員59人，截至2月23日下午15時，已救出11人，6人送往寧夏青銅峽市醫院搶救（重傷1人、輕傷5人），5人已無生命跡象，尚有48人失聯。事故發生後，內蒙古在全區開展安全生產大排查大整治。