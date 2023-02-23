麗禧溫泉酒店位於清幽的北投山區，春櫻綻放，酒店被山櫻圍繞，適合假期出遊。（北投麗禧酒店提供）

民眾期待已久的228連日假期即將到來，無奈天公不作美，假期強碰冷氣團，不免使人玩興大減。麗禧溫泉酒店位於清幽的北投山區，當前山櫻綻放美不勝收，是228連續假期走春的好地方。業者規劃台北市郊悠閒散策之旅，推出3款泡湯方案攬客，在乍暖還寒季節交替之際，在北投溫泉鄉享受大磺嘴第一口白磺泉放鬆身心，以及沉浸山景環繞的空間品味精緻料理，每人最低1825元起。

雙人獨立湯屋搭桂花樹下午茶 每人最低1825元起

獨立湯屋極富東方禪意的設計風格，深受好評，搭配精緻下午茶一日遊專案雙人價3650元起。（北投麗禧酒店提供）

春遊充滿風情的北投，少不了溫泉與美食的療癒之旅。北投麗禧溫泉酒店曾榮獲Tripadvisor十大豪華飯店「北投度假首選」，東方禪風典雅的旅宿氛圍，深獲好評。而受遊客青睞的一日遊行程，業者以獨立湯屋搭配水岸茶屋下午茶，獨立湯屋有半露天、室內有對外窗以及純室內等三種2500元房型可選，湯屋休息區以樸實的木質層架與特殊的土耳其藍家具進行陳設，內含廁間、沖洗室，理容區提供儷漾SPA專屬高級備品，在90分鐘白磺泉的浸潤間，沐浴在幽靜時光裡徹底釋放身心壓力。

水岸茶屋下午茶以特殊桂花樹呈現，造型令人驚豔，9道點心料豐味美。（北投麗禧酒店提供）

泡湯完畢，還可享受每客價值800元加1成服務費的「水岸茶屋」桂花樹特色下午茶，一邊遠眺觀音山，一邊品嚐9道鹹、甜點心，堪稱最佳能量補給。一日遊專案雙人價3650元起，等於每人1825元即可在高檔的溫泉酒店泡湯、享用精緻午茶，頗為超值。優惠限周一至周五使用，2月27、28日也適用。

露天風呂X主廚私房午間套餐 專案獨享2690元起

專為一日遊行程所研擬的歐陸餐廳午間套餐，是不對外販售的賓客獨享美饌。（北投麗禧酒店提供）

北投麗禧還推出露天風呂結合午間套餐行程，專案價每人2690元起，即可使用挑高九米、採中庭花園設計的露天風呂，內部包含溫泉池、冷水池、冰水池、烤箱、蒸氣室、石板浴等設施，休閒區裡備有餅乾點心、有機蘋果、飲料等調息泡湯的節奏，單次進出可達4小時，讓旅客洗滌平日累積的俗務與塵埃，盡情感受美好的溫泉時光。

泡湯後可品嚐雍翠庭與歐陸餐廳主廚特別研擬的超值午間套餐，每套定價1280元加1成，午間套餐有「日曬蘿蔔錢燉雞」、「麥片金沙海皇蝦」以及「慢燉澳洲和牛牛臉頰」等星級主廚功夫菜，該系列套餐僅提供專案客人獨享，不另外販售，可看出酒店款待客人的誠意。

CP值單點菜色 泡湯後的歇心伴侶

雍翠庭「麗禧桑拿牛湯」嚴選美國Prime等級無骨牛小排，淋上醇厚牛肉高湯，滋味鮮美。（北投麗禧酒店提供）

一日遊專案適用在周間，民眾若在周末期間親臨北投麗禧溫泉酒店泡湯，業者推薦幾道輕旅行午晚餐必點菜色，像是雍翠庭「酒香麻油雞煨飯」，將台灣道地麻油雞入菜，鹹香撲鼻，3人份售價880元加1成；「星蔥牛肋排」採用美國帶骨牛小排過油定形，以數種中藥材、蠔油與主廚秘製醬汁滷製，慢火燉煮入味，搭配宜蘭三星蔥製成的青蔥醬，滋味鮮美不膩；還有因應北投泡湯文化而設計的「麗禧桑拿牛湯」，嚴選美國Prime等級無骨牛小排鋪於特製石鍋，淋上以牛筋膜、白蘿蔔、蔬菜等熬煮24小時製成的醇厚牛肉高湯，配合特殊的桌邊服務，成為另類視覺饗宴。

西式單點美食當以水岸茶屋「胡蘿蔔海膽燉飯佐香煎北海道干貝」最為推薦，道地的烹調手法，將各式香料與胡蘿蔔汁、海膽醬巧妙融合，搭配北海道鮮味干貝，多重的口感與滋味令人印象深刻。另外，「煙燻鮭魚凱薩沙拉」跳脫市面料理沙拉手法，以帕馬森起司與馬斯卡彭起司激盪出的美妙風味，成為水岸茶屋熱門餐點。