睽違5年，烏克蘭鋼琴家列夫席茲再次來台，這回同行的還有他的妻子和5歲女兒，一家三口的台灣行，有音樂還有台灣的人文風景，由於列夫席茲也是在5歲時到莫斯科學音樂，但他表示，並不會特別期待女兒也學音樂，「我認為應該要讓她自己探索喜歡的事情。」

列夫席茲表示，人生有了女兒之後改變很大，「我對我所做的一切都有不同的看法，不管是想法或是做法，都有不同的責任感。」

談起女兒，列夫席茲的臉上滿是笑容，他表示，作為鋼琴家如果自己教女兒彈琴，比較不適合，「如果有天我們遇見一個可以帶領她發現自己對音樂喜愛的老師，那會很幸運，只是我不知道會不會遇見這樣一個老師。」

鋼琴家列夫席茲在台舉辦巴赫馬拉松音樂會，每日專注地保持練琴習慣。（鄭任南攝）

列夫席茲1976年出生於烏克蘭的哈爾科夫，5歲時到莫斯科格涅辛音樂中學特殊班和柴琳克曼（Tatiana Zelikman）學習鋼琴。之後陸續在俄羅斯、英國與義大利深造，先後向顧德曼（Theodor Gutmann）、特洛普（Vladimir Tropp）、布蘭德爾（Alfred Brendel）、傅聰、里昂弗萊雪（Leon Fleisher）、杜蕾克（Rosalyn Tureck）等鋼琴名家學習。

1994年，他在格涅辛音樂中學畢業音樂會上彈奏巴赫《郭德堡變奏曲》，日本Denon唱片公司深感驚艷，立即將這份演奏錄成唱片，錄音發行後入圍當年的葛萊美獎，《紐約時報》樂評羅斯史坦（Edward Rothstein）評論他的演奏是「繼顧爾德之後，最具影響力的《郭德堡變奏曲》鋼琴詮釋」。

鋼琴家列夫席茲認為，現場演出有無法取代之處。（鄭任南攝）

當年因演奏巴赫作品而受到樂壇矚目，列夫席茲從2011年首次來台，也一直規劃了相當具分量的巴赫作品，曾經在台一連四晚演出巴赫《平均律》全集、《郭德堡變奏曲》、《賦格的藝術》，這次來台則是規畫了巴赫的《創意曲》、《義大利協奏曲》、《觸技曲》、《法國組曲》、《英國組曲》、《組曲》等全集作品。

列夫席茲表示，這樣的安排是對過去10多年來在台演出做一個階段性的總結，而巴赫的作品對他而言一直都很特別，他表示，「巴赫的音樂裡有一整個世界，需要演奏者運用自己所有的能力去打開。」

鋼琴家列夫席茲認為，巴赫的音樂裡有一整個世界，需要演奏者運用自己所有的能力打開。（鄭任南攝）

在疫情間列夫席茲也在網路上和聽眾互動，和大部分的音樂家一樣，也曾經歷演出一再被取消，他表示，「一次又一次的取消，漸漸變成一種習慣，直到世界又恢復運作，又開始重新踏上舞台，重新感受舞台上的一切。」

列夫席茲表示，現場聽音樂有無法取代的地方，「也許可以在聽音樂時找到平靜，或是在音樂裡找到鄉間大自然的感覺。」列夫席茲的巴哈馬拉松，還有最後幾場，將於2月24日、26日在台北國家兩廳院演奏廳，28日到台中國家歌劇院中劇院，3月1日再回到台北國家兩廳院演奏廳。