隨著劍湖山營運出現轉機，股價也從谷底翻身、近期股價表現強勁，23日盤中最高衝到5.01元、創下2015年來的新高點！劍湖山從2020年疫情爆發時、股價最低跌到只剩0.91元；不過，隨著疫情解封、國旅市場出現報復性旅遊潮，劍湖山的營收逐月攀升，三年來股價也跟著翻漲了5倍以上。

劍湖山2022年受惠疫情趨穩及國旅補助挹注，加上去年推出「VR DINO飛越恐龍谷」及「劍湖山茶花館」等新場域，帶動總入園人數衝上83萬人次，年增51％，挹注去年合併營收4.73億元、年增達54.57％，創近三年高點；稅後淨損0.86億元、虧損年減達47.5％，每股虧損0.29元，虧損金額減少近半、雙創近17年最佳紀錄。

為改善財務結構、健全營運發展，劍湖山決議辦理減資17.67億元、減資幅度約59.56％，該議案已於1月6日召開股臨會議決通過，減資後實收資本額將自29.67億元降至12億元。不過，劍湖山已先自行撤回申請案，待增補2022年經董事會通過財報後再重新送件。

劍湖山今年春節長假十天，預估總入園數近10萬人次，成長逾2倍，園區內的劍湖山度假大飯店，平均住房率也達9成以上。為延續春節期間的人氣，以及搶攻即將到來的228連假親子遊商機，即日起至2月28日，推出「春遊劍湖山」全民優惠價499元搶市。