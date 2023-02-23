女星陳喬恩去（2022）年3月嫁給大馬富二代男友曾偉昌（Alan），兩人從戀愛實境秀認識，近日又重返大陸實境秀《妻子的浪漫旅行》，公開成為夫妻後的真實互動；陳喬恩在節目中回應，如果能回到過去她不會選擇公開戀情，因為當時認愛後，Alan遭到惡意留言謾罵，讓兩人生活受到嚴重影響。

陳喬恩不久前在節目《妻子的浪漫旅行》上與老公Alan起爭執，還抱怨對方婚後變了，「開始不體貼、以自我為中心、很愛頂嘴、不認為自己有錯」，讓Alan頓時說不出話，但之後他也接受陳喬恩的指責，無奈認了「我錯」；沒想到近日陳喬恩在節目中聊到當時公開戀情後，看到Alan被攻擊她其實非常心疼。

陳喬恩透露如果能重來不會選擇公開戀情，因為心疼Alna被網友留言攻擊。（圖／摘自《妻子的浪漫旅行》微博）

在最新一集《妻子的浪漫旅行》中，陳喬恩被訪問如果時間能回到還沒有官宣戀情的狀態，「妳覺得妳還會選擇公開（戀情）嗎？」她想都沒想就直說「我不會選擇公開」，因為她沒有料到有各種聲音，其中有很多人留言攻擊Alan，她才發現自己做錯決定，還因此淡出螢光幕前2年，陪伴彼此。

而陳喬恩與Alan結婚將滿1年，這段期間兩人感情越來越好，還一起出席各大場合，甚至在節目上曬恩愛，粉絲們看在眼裡也很替她高興，「喬恩放心，我們都在」、「這段感情真的來之不易，感覺不公開會更幸福」、「明星公開戀情哪有不被攻擊的，辛苦了」。