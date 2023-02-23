去年雞蛋貴又買不到的亂象今年再度重演，連中南部沒缺蛋的輿論風向近日也破功，但仍有不少綠營側翼洗風向說缺蛋是認知作戰，。國民黨立委王鴻薇22日發文整理綠營慣用的大內宣洗腦手法，卻遭綠側翼「孟買春秋」留言嗆「妳拿了兩次選舉補助款，還說蘿蔔糕加蛋竟成了奢侈，妳到底是需要多少錢啊？」此留言讚數竟不下於王鴻薇原貼文，粉專「興趣使然的路人」對此酸說，看到塔綠班仍然這麼活躍，他就安心了。

「陳吉仲終於承認缺蛋，大內宣大家來接龍！」王鴻薇22日在臉書發文稱，農委會主委陳吉仲昨日深夜終於發文道歉，承認現在確實面臨缺蛋的問題。網路上已經有許多朋友在討論，民進黨政府接下來不知道又會有哪些大內宣說法，來混淆視聽洗腦民眾。

王鴻薇特地幫陳內閣整理一些綠營慣用的大內宣手法：一、請鄭文燦多加巡視，架上就會生出雞蛋。二、發起我OK你先吃活動，把蛋留給需要的人。三、舉辦豆腐祭活動，蛋不一定每天都要吃。四、雞蛋實名制，限額限量實名買雞蛋。還有哪些大內宣操作話題，大家可以一起來接龍。

興趣使然的路人接龍表示：五、雞蛋吃了之後，可以吐出來，用電鍋乾蒸一下，多次重複食用，溫溫的好舒服。六、開始請醫生出來造謠說，吃雞蛋會增加中風跟心血管疾病的風險，叫大家少吃為妙。（這去年實際發生過，不知道今年會不會再來一次）

孟買春秋則留言嗆：妳知道缺蛋，蛋價上漲不只在台灣嗎？妳新聞系畢業不看國際新聞嗎？妳拿了兩次選舉補助款，還說蘿蔔糕加蛋竟成了奢侈，妳到底是需要多少錢啊？

看到連農委會、民進黨都承認缺蛋之後，綠營側翼卻仍然不肯下車，堅持洗不缺蛋的風向，孟買春秋的留言讚數約2567，竟不下於王鴻薇原貼文的約2418讚，興趣使然的路人直呼：「看到班班仍然這麼活躍，我就安心了！」網友也回「都他們自己人在互相取暖而已」。