俄烏戰爭明天（24日）屆滿一周年。英國倫敦肯辛頓區的俄羅斯大使館外路面，23日一早就有人刻意潑灑代表烏克蘭國旗的藍、黃二色油漆，藉此抗議俄國入侵烏克蘭。現場還有人舉牌提醒用路人「小心慢行」，從高處鳥瞰，俄國大使館外形同鋪上長長的烏克蘭國旗。警方到場處置後逮捕4人。
英國廣播公司報導，這場別開生面的抗議行動是由2018年成立的反脫歐組織「驢子領軍」（Led by Donkeys）所為，他們要藉此提醒俄國總統普丁（Vladimir Putin）莫忘烏克蘭是獨立的國家、烏克蘭人擁有完整的自決權。
倫敦警察廳派員到場逮捕4人，一共3男1女，目前仍由警方拘留。
「驢子領軍」說明，為了達成這場抗議行動，他們在俄國大使館外朝東的路面潑了藍、黃油漆各約170公升，行經路面的大小車輛輪胎讓油漆沾染範圍擴大，逐漸形成兩條藍色與黃色相鄰的長條，從高處往下看，馬路彷彿鋪了一面延長的烏克蘭國旗。
倫敦警察廳說，警方在當地時間23日上午8時45分左右接獲多起報案，報案人稱馬路上有人潑漆。警方以蓄意毀損、阻礙交通的罪嫌逮捕了4名男女，全數拘留中。
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