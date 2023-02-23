俄烏戰爭明天（24日）屆滿一周年。英國倫敦肯辛頓區的俄羅斯大使館外路面，23日一早就有人刻意潑灑代表烏克蘭國旗的藍、黃二色油漆，藉此抗議俄國入侵烏克蘭。現場還有人舉牌提醒用路人「小心慢行」，從高處鳥瞰，俄國大使館外形同鋪上長長的烏克蘭國旗。警方到場處置後逮捕4人。

英國廣播公司報導，這場別開生面的抗議行動是由2018年成立的反脫歐組織「驢子領軍」（Led by Donkeys）所為，他們要藉此提醒俄國總統普丁（Vladimir Putin）莫忘烏克蘭是獨立的國家、烏克蘭人擁有完整的自決權。

Tomorrow is the first anniversary of Putin’s imperialist invasion of Ukraine, an independent state and a people with every right to self-determination. The existence of a massive Ukrainian flag outside his embassy in London will serve to remind him of that. — Led By Donkeys (@ByDonkeys) February 23, 2023

倫敦警察廳派員到場逮捕4人，一共3男1女，目前仍由警方拘留。

抗議份子在俄國大使館外潑灑藍黃二色油漆，並以刷子擴大油漆沾染範圍。（圖／路透社）

抗議份子在潑漆現場舉牌提醒用路人小心慢行。（圖／路透社）

「驢子領軍」說明，為了達成這場抗議行動，他們在俄國大使館外朝東的路面潑了藍、黃油漆各約170公升，行經路面的大小車輛輪胎讓油漆沾染範圍擴大，逐漸形成兩條藍色與黃色相鄰的長條，從高處往下看，馬路彷彿鋪了一面延長的烏克蘭國旗。

23日上午行經倫敦肯辛頓區俄羅斯大使館外的大小車胎都沾上藍黃二色油漆，十分醒目。（圖／路透社）

倫敦警察廳說，警方在當地時間23日上午8時45分左右接獲多起報案，報案人稱馬路上有人潑漆。警方以蓄意毀損、阻礙交通的罪嫌逮捕了4名男女，全數拘留中。