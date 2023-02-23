BOK最新政策聲明發布後，韓國股匯雙漲。周四韓股KOSPI指數終場漲0.8％，收在2,439.09點，盤中漲幅多達1.32％。韓元在國內匯市一度勁升0.83％，最後收漲0.6％，報1,297.1兌1美元。

BOK宣布基準7天期附買回利率維持在3.5％，這也是自去年4月起連續七度升息後，韓銀第一次決定維持現狀。韓銀於2021年8月啟動升息循環，至今基準利率一共升了3個百分點。

韓銀最新聲明符合預期，接受《華爾街日報》調查的23位分析師，鑑於韓國經濟情勢日益嚴峻，在會前一致預期韓銀會停下升息腳步。

但韓銀總裁李昌鏞在記者會上透露，凍結利率的決策並非無異議，貨幣政策委員會七名成員中，仍有1位支持續升1碼（25個基點），而且其他成員也不排除繼續升息的可能。李昌鏞強調：「升息循環還沒結束。」

不過BOK連續升息引發傷害經濟的隱憂，何況韓國經濟面臨全球景氣衰退及出口下滑的不確定性，出口是驅動韓國經濟成長的主要引擎。繼去年12月年減9.5％後，韓國1月出口萎縮加劇年跌16.6％。

BOK周四同時下修2023全年經濟成長率預測，從去年11月預估的1.7％降為1.6％，今年的通膨率預期也自3.6％下調為3.5％。

韓國1月通膨年率5.2％，雖仍遠高於央行的2％目標，相較去年7月觸抵的峰點6.3％緩和許多。

韓銀決策官員周四發表未來利率走向看法時，似乎更向鷹派靠攏。照總裁李昌鏞所說，有五位貨幣政策委員會成員，認為這波緊縮循環的終端利率在3.75％，僅1位預期在3.5％，1月例會時這兩種看法勢均力敵。