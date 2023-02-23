日媒引述匿名消息人士稱，中國政府已告訴其國內各大科技公司，包括騰訊、阿里巴巴等，不要向公眾提供ChatGPT服務。目前這項消息仍未獲大陸科技公司證實，消息人士還說，中國政府已要求科技公司在推出自製版本的ChatGPT服務之前，需要向監管機構報告。

《德國之聲》引述《日經亞洲》報導稱，美國公司開發的聊天機器人ChatGPT紅遍全球，但其「有問必答」的功能，以及未經審查的內容，引起中國政府關注。消息人士指出，包含騰訊、阿里巴巴及其旗下螞蟻金服等科技巨頭都已接獲指示，不得直接或通過第3方業者在其平台上使用ChatGPT。如果科技公司推出自製版本的ChatGPT服務，也要向監管機構報告。

由微軟支持的新創公司OpenAI開發的ChatGPT並未在中國上架，但有些中國網路用戶能透過虛擬私人網絡（VPN，大陸稱「翻牆」）使用它。在微信上，也有數十個由第3方開發者發佈的「小程序」，聲稱可以提供ChatGPT服務。

消息人士表示，在監管壓力下，微信的母公司騰訊已經暫停了幾個類似的第3方服務，不論它們是否確實與ChatGPT有關，或者只是山寨版。

報導說，對於大陸官方出台的限制，這些來自科技領域的消息人士表示，他們並不驚訝。一名大陸科技巨頭高管表示，由於審查制度的問題，ChatGPT永遠不可能進入中國，中國需要自己的ChatGPT版本。

另一名科技業高管則說，近期科技產業己經成為中國監管機構的目標，因此即使中國政府未直接警告，「我們也不會主動將ChatGPT添加到我們的平台上」，因為不可避免地會有用戶向聊天機器人提出政治敏感問題，但結果卻必須由平台負責。

報導指出， 中共官媒《中國日報》日前發佈了《揭露美式人工智慧背後的醜聞》的文章，聲稱ChatGPT為美國政府傳播虛假信息，並為其自身地緣政治利益操縱全球敘事。

自從ChatGPT在科技界掀起風暴以來，中國的科技巨頭，包括騰訊、阿里巴巴和百度，都急於公佈自己正在開發類似ChatGPT服務的計劃。然而，這些公司對其公告的措辭一直很謹慎，他們都強調其服務類似於ChatGPT，但沒有整合ChatGPT本身。

《紐約時報》也曾報導，ChatGPT的火紅，讓中國的科技企業家感到「震驚和沮喪」，他們擔心中國的網路審查和政府對科技行業的控制，會讓中國在AI競技場上落後他人。